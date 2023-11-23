Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Иван Стефанов

Мать: Евдокия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Работа или профессия
1828
определен в дьячка к церкви с. Климотина
Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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