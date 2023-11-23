Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Иван Стефанов
Мать: Евдокия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Работа или профессия
1828
определен в дьячка к церкви с. Климотина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно