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Антропов Семён Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

13.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

С 1910 по 1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
14.01.1941

Дочь: Антропова Нина Семеновна

Мать ребёнка: Дубалова Мария Ивановна

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубалова Мария Ивановна

Смерть
13.12.1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер от ран
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