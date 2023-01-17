Антропов Семён Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти13.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
14.01.1941
Дочь: Антропова Нина Семеновна
Мать ребёнка: Дубалова Мария Ивановна
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубалова Мария Ивановна
Смерть
13.12.1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер от ран