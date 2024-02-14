Хамзин Амир
Место рожденияд. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Дата рождения15.05.1939
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939
Отец: Алляутдинов Хамзя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2002