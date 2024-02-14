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Хамзин Амир

Место рождения

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)

Дата рождения

15.05.1939

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1939

Отец: Алляутдинов Хамзя

Мать: Аляутдинова (Халилулла) Марьям

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2002

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