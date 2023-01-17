Емельян Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697 ст.
Сын: Никита Емельянович
Мать ребёнка: Варвара Сергеевна
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тит Емельянович
Мать ребёнка: Варвара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Сергеевна
Смерть
Неизвестно