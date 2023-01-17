Емельян Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697 ст.

Сын: Никита Емельянович

Мать ребёнка: Варвара Сергеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тит Емельянович

Мать ребёнка: Варвара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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