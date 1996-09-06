Мордакин Михаил Агафопович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1941
Дата смерти06.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордакин Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна
Рождение ребёнка
21.04.?
Дочь: Макашкина Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна
Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна
Смерть
06.09.1996