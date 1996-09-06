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Мордакин Михаил Агафопович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1941

Дата смерти

06.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордакин Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна

Рождение ребёнка
21.04.?

Дочь: Макашкина Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордакина Валентина Елизаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна

Смерть
06.09.1996

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