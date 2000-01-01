Котельникова (Котельникова) Дарья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1805 и 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Котельников Терентий Афанасьевич
Отец ребёнка: Котельников Афанасий Степанович
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Котельников Афанасий Степанович
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно