Котельникова (Котельникова) Дарья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Котельникова) Дарья Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1805 и 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Котельников Терентий Афанасьевич

Отец ребёнка: Котельников Афанасий Степанович

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Котельников Афанасий Степанович

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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