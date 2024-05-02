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Иванов Сергей Александрович

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

27.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Елена Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1998

Сын: Иванов Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Елена Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.2005

Сын: Иванов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Елена Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.2012

Дочь: Иванова Есения Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Елена Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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