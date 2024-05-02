Иванов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1998
Мать ребёнка: Иванова Елена Александровна
Рождение ребёнка
02.04.2005
Мать ребёнка: Иванова Елена Александровна
Рождение ребёнка
12.06.2012
Дочь: Иванова Есения Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Елена Александровна