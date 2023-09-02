Бобкова Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.
Отец ребёнка: Бобков Петр Васильевич
Чурилово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.11.1910
Сын: Бобков Александр Петрович
Отец ребёнка: Бобков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Бобков Петр Васильевич
Смерть
1933