Бобкова Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.

Сын: Бобков Василий Петрович

Отец ребёнка: Бобков Петр Васильевич

Чурилово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Бобков Александр Петрович

Отец ребёнка: Бобков Петр Васильевич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.

Сын: Бобков Федор Петрович

Отец ребёнка: Бобков Петр Васильевич

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1933
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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