Кузнецова (Никифорова) Антонина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1904
Дата смерти22.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1904
Бракосочетание
21.10.1926
Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
03.08.1933
Сын: Кузнецов Виктор (Виален) Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Георгиевич
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
22.02.1991
Москва, город федерального значения Москва