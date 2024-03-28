Кузнецова (Никифорова) Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Никифорова) Антонина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1904

Дата смерти

22.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1904

Отец: Никифоров Степан Николаевич

Мать: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна

Бракосочетание
21.10.1926

Муж: Кузнецов Григорий Георгиевич

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
03.08.1933

Сын: Кузнецов Виктор (Виален) Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Георгиевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
22.02.1991
Москва, город федерального значения Москва

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