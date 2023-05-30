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Смирнова Анна Васильева

Место рождения

Старое, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
09.05.1888

Муж: Смирнов Сергей Дементьевич

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1889

Дочь: Зотова (Смирнова) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Дементьевич

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: Смирнова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Дементьевич

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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