Смирнова Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1888
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1889
Дочь: Зотова (Смирнова) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Дементьевич
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: Смирнова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Дементьевич
Смерть
Неизвестно