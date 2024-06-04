Широков Петр (Петрушка) Левонтьев
Место рождениядер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиМежду 1646 и 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Широков Леонтий (Левка) Федотов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1624
Сын: Широков Софон (Сафка) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Широков Степан (Стенка) Петров
Мать ребёнка: не указана