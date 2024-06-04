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Широков Петр (Петрушка) Левонтьев

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

Между 1646 и 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1587 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Широков Леонтий (Левка) Федотов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1624

Сын: Широков Софон (Сафка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Широков Степан (Стенка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1646 и 1671

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