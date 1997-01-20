Ямников Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямников Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1941

Дата смерти

20.01.1997

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1941

Отец: Ямников Анатолий Николаевич

Мать: Ямникова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
08.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.1997
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