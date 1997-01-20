Ямников Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1941
Дата смерти20.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1941
Рождение ребёнка
08.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.1997