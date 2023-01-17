Харланов Федор Сидорович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1813
Сын: Харланов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Харланова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Харланова Марина Федоровна
Мать ребёнка: Харланова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Харланова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Харланова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Харланова Прасковья Павловна
Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844