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Харланов Федор Сидорович

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Харланов Сидор Федотович

Мать: Харланова Федосья Степановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Харланов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Харланова Прасковья Павловна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Харланова Марина Федоровна

Мать ребёнка: Харланова Прасковья Павловна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Харланова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Харланова Прасковья Павловна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Харланов Глеб Федорович

Мать ребёнка: Харланова Прасковья Павловна

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Прасковья Павловна

Смерть
1844
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