Черешнева (Степанищева) Серафима Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерешнева (Степанищева) Серафима Федоровна

Черешнева (Степанищева) Серафима Федоровна

avatar

Место рождения

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Черешнев Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Черешнев Афанасий Дмитриевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черешнев Афанасий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close