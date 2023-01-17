Черешнева (Степанищева) Серафима Федоровна
Место рожденияТамбовская губерния, Борисоглебский уезд
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1937
Сын: Черешнев Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Черешнев Афанасий Дмитриевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно