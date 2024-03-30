Бородкина (Рысаева) Гульгеня Фаритовна
Место рождения
Дата рождения23.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1956
Бракосочетание
17.09.1976
Рождение ребёнка
23.10.1978
Дочь: Сосновская Марина Николаевна
Отец ребёнка: Бородкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1987
Дочь: Бородкина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Бородкин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно