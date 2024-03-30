Бородкина (Рысаева) Гульгеня Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина (Рысаева) Гульгеня Фаритовна

Место рождения

Бекечево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекечево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.09.1976

Муж: Бородкин Николай Васильевич

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.10.1978

Дочь: Сосновская Марина Николаевна

Отец ребёнка: Бородкин Николай Васильевич

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.08.1987

Дочь: Бородкина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Бородкин Николай Васильевич

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородкин Николай Васильевич

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