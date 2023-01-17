Поспехов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспехов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1876 ст.

Дочь: Поспехова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Поспехова Мария Дмитриевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Место жительства
1876 ст.
Мещанин заштатного города Берислава Херсонского уезда Херсонской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспехова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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