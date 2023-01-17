Поспехов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1876 ст.
Дочь: Поспехова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Поспехова Мария Дмитриевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Место жительства
1876 ст.
Мещанин заштатного города Берислава Херсонского уезда Херсонской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно