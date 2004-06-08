Пушкаренко Георгий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкаренко Георгий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2004

Отец: не указан

Мать: Бурцева Татьяна Эдуардовна

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