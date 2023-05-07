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Шумилова Галина Геннадьевна
Шумилова Галина Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.1956
Пол
Женский
Отец
Шумилов Геннадий Иванович
1933 г.р.
Мать
Шумилова (Рыбина) Елизавета Петровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1956
Отец:
Шумилов Геннадий Иванович
Мать:
Шумилова Елизавета Петровна
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