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Шумилова Галина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1956

Отец: Шумилов Геннадий Иванович

Мать: Шумилова Елизавета Петровна

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