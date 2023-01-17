Ромзайцев (Romzaytsev) Константин Petrovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромзайцев (Romzaytsev) Константин Petrovich)

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

13.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Образование
1925
7 классов школы
Военная служба
Между 1927 и 1929
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гурина Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Рамзайцева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рамзайцева Анна Федоровна

Военная служба
26.10.1942
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский ГВК,
Образование
1943
Военно-политическое училище
Военная награда
09.?.1944
Награжден Орденов Отечественной войны 2-й степени (посмертно)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Константиновна

Мать ребёнка: Рамзайцева Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамзайцева Анна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник пожарной охраны
Образование
Неизвестно
пожарно-технические курсы
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
ул.Богданова, д.25, кв.18
Смерть
13.01.1944
Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
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