Ромзайцев (Romzaytsev) Константин Petrovich)
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти13.01.1944
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Образование
1925
7 классов школы
Военная служба
Между 1927 и 1929
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гурина Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Рамзайцева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рамзайцева Анна Федоровна
Военная служба
26.10.1942
Пензенский ГВК,
Образование
1943
Военно-политическое училище
Военная награда
09.?.1944
Награжден Орденов Отечественной войны 2-й степени (посмертно)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Константиновна
Мать ребёнка: Рамзайцева Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
начальник пожарной охраны
Образование
Неизвестно
пожарно-технические курсы
Место жительства
Неизвестно
ул.Богданова, д.25, кв.18
Смерть
13.01.1944
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно