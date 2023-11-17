Стеценко Иосип Дмитриевич
Место рожденияРыжаны, Володарск Волынский район
Дата рождения1911
Дата смерти23.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Стеценко Дмитрий
Рыжаны, Володарск Волынский район
Арест
21.08.1940
Южный лагерь НКВД Ивановская область
Отбывание наказания
18.09.1940
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Стеценко Марта Семеновна
Рыжаны володарск Волынский район
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Стеценко Елена Есиповна
Мать ребёнка: Стеценко Марта Семеновна
Рыжаны володарск Волынский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стеценко Николай Есипович
Мать ребёнка: Стеценко Марта Семеновна
Рыжаны володарск Волынский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стеценко Марта Семеновна
Смерть
23.04.1943