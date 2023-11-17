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Стеценко Иосип Дмитриевич

Место рождения

Рыжаны, Володарск Волынский район

Дата рождения

1911

Дата смерти

23.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Стеценко Дмитрий

Мать: не указана

Рыжаны, Володарск Волынский район
Арест
21.08.1940
Южный лагерь НКВД Ивановская область
Отбывание наказания
18.09.1940
Рождение ребёнка
1940

Сын: Стеценко Сергей Есипович

Мать ребёнка: Стеценко Марта Семеновна

Рыжаны володарск Волынский район
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Стеценко Елена Есиповна

Мать ребёнка: Стеценко Марта Семеновна

Рыжаны володарск Волынский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стеценко Николай Есипович

Мать ребёнка: Стеценко Марта Семеновна

Рыжаны володарск Волынский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеценко Марта Семеновна

Смерть
23.04.1943
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