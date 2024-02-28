Бырылов Степан Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бырылов Степан Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Бырылова Хеврония Степанова

Мать ребёнка: Шавкунова Марина Григориева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Бырылова Офимия Степанова

Мать ребёнка: Шавкунова Марина Григориева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бырылов Ларион Степанов

Мать ребёнка: Шавкунова Марина Григориева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Марина Григориева

Смерть
Неизвестно
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