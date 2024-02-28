Бырылов Степан Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Бырылова Хеврония Степанова
Мать ребёнка: Шавкунова Марина Григориева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Бырылова Офимия Степанова
Мать ребёнка: Шавкунова Марина Григориева
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Шавкунова Марина Григориева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно