Шкарпета Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Шкарпета Дочь Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности