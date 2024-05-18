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Шкарпета Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1958

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958

Отец: Шкарпета Василий Иванович

Мать: Шкарпета (Спивакова) Елена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Шкарпета Дочь Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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