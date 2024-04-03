Рвачев Денис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1986
Образование
2003
Россия, Курская область, Курчатовский р-он, Курчатов, Лицей № 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рвачева Агата Денисовна
Мать ребёнка: Рвачева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рвачева Варвара
Место жительства
Неизвестно
Курчатов, город Курчатов, Курская область