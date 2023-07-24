Харин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Прозоров Николай

Мать: Харина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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