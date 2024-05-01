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Суботина Феврония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Суботина) Дария Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Суботина) Соломония (2-Я) Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Суботина) Евфросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Смерть
После 1860

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