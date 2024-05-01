Суботина Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Суботина) Дария Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Суботина) Соломония (2-Я) Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Суботина) Евфросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Смерть
После 1860