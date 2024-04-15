Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы
Рождение ребёнка
06.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы
Рождение ребёнка
20.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы
Смерть
1980