Шамсутдинов Сагит Шарип Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Место рождения

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1916

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Мать: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы

Рождение ребёнка
06.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы

Рождение ребёнка
20.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахретдинова (Шамсутдинова) Оркыя Арифулла Кызы

Смерть
1980

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