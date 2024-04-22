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Васильева Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о повторном браке.
Бракосочетание
16.08.1909 ст.

Муж: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 27 о бракосочетании 16 августа 1909 года ратника ополчения из крестьян Ипполита Якимовича Васильева, вторым браком, 43 лет и вдовы крестьянской жены, д. Мало-Чиковской Евдокии Дмитриевны Цыви... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1910 ст.

Дочь: Анна Ипполитовна

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 85 о рождении 19 июля 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитиревны, дочери Анны.
Рождение ребёнка
08.11.1912 ст.

Дочь: Степанида Ипполитовна

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 122 о рождении 8 ноября 1912 года в семье запасного рядового с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитриевны, дочери Степаниды.
Рождение ребёнка
16.03.1917 ст.

Дочь: Клавдия Ипполитовна

Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 15 о рождении 16 марта 1917 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Иполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитриевны, дочери Клавдии.
Смерть
Неизвестно
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