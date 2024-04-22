Васильева Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1881
Год рождения исходя из возраста в записи о повторном браке.
Бракосочетание
16.08.1909 ст.
Запись № 27 о бракосочетании 16 августа 1909 года ратника ополчения из крестьян Ипполита Якимовича Васильева, вторым браком, 43 лет и вдовы крестьянской жены, д. Мало-Чиковской Евдокии Дмитриевны Цыви... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1910 ст.
Дочь: Анна Ипполитовна
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Запись № 85 о рождении 19 июля 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитиревны, дочери Анны.
Рождение ребёнка
08.11.1912 ст.
Дочь: Степанида Ипполитовна
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Запись № 122 о рождении 8 ноября 1912 года в семье запасного рядового с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитриевны, дочери Степаниды.
Рождение ребёнка
16.03.1917 ст.
Дочь: Клавдия Ипполитовна
Отец ребёнка: Васильев Ипполит Акимович
Запись № 15 о рождении 16 марта 1917 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Иполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитриевны, дочери Клавдии.
Смерть
Неизвестно