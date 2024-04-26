Дяченко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.?
Дочь: Кутовая (Дяченко) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ильяшенко (Московкина) Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дяченко Владимир Николавевич
Мать ребёнка: Ильяшенко (Московкина) Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
31.05.1974
Сын: Дяченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ильяшенко (Московкина) Людмила Федоровна
Смерть
Неизвестно