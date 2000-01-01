Насыров Сергей Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1952
Отец: Насыров Хасан Ибрагимович
Мать: Насырова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1972
Дочь: Магдалинская Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Насырова Светлана Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1976
Дочь: Комарова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Насырова Светлана Павловна
Смерть
Неизвестно