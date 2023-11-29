Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Александрович

Отец ребёнка: Тимофей Николаевич

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