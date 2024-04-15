Колотова Клавдия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Клавдия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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