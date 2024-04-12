Щербина Леонтий Евтихивич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербина Евтихий Яковлев
Мать: Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Агриппина Леонтиевна
Мать ребёнка: Анисия Андреева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Щербина Григорий Леонтиевич
Мать ребёнка: Анисия Андреева
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Анисия Андреева
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Анисия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Макарий Леонтиевич
Мать ребёнка: Анисия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно