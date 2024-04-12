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Щербина Леонтий Евтихивич

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербина Евтихий Яковлев

Мать: Евдокия Елисеева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Агриппина Леонтиевна

Мать ребёнка: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Щербина Григорий Леонтиевич

Мать ребёнка: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1898

Сын: Щербина Карп Леонтиевич

Мать ребёнка: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1902

Сын: Щербина Иван Леонтиевич

Мать ребёнка: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Пётр Леонтиевич

Мать ребёнка: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Макарий Леонтиевич

Мать ребёнка: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Осип Леонтиевич

Мать ребёнка: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно
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