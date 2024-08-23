Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Антоновна

Место рождения

Киржеманы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1684 г.р.

Дети

Около 1713 г.р.
Около 1722 г.р.
Около 1729 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Киржеманы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Киржеманы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1715

Муж: Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1767
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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