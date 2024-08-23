Мария Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1683
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Бракосочетание
До 1715
Муж: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Смерть
1767