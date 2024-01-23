Коркина (Пичужкина) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коркин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коркина) Федосья Семёновна
Отец ребёнка: Коркин Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Матвеева (Коркина) Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Коркин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Коркин Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Коркин Семён Васильевич
Смерть
1947