Коркина (Пичужкина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина (Пичужкина) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Пичужкин Сергей Александрович

Мать: Пичужкина (Едрёнкина) Анфиса Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Никита Семёнович

Отец ребёнка: Коркин Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коркина) Федосья Семёновна

Отец ребёнка: Коркин Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Матвеева (Коркина) Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Коркин Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Коркин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Коркин Семён Васильевич

Смерть
1947

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