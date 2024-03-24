Минуллина (Баширова) Сания Вагизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минуллина (Баширова) Сания Вагизовна

Место рождения

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР

Дата рождения

20.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955

Отец: Баширов Вагиз Абдурахманович

Мать: Баширова Асия Галяутдиновна

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Нутфуллина Гузель Вагизовна

Отец ребёнка: Минуллин Вагиз Ямалетдинович

г.Новочебоксарск Чувашской Республики
Рождение ребёнка
1981

Сын: Минуллин Азат Вагизович

Отец ребёнка: Минуллин Вагиз Ямалетдинович

г.Новочебоксарск Чувашской Республики
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минуллин Вагиз Ямалетдинович

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