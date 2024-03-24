Минуллина (Баширова) Сания Вагизовна
Место рожденияс.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Дата рождения20.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Нутфуллина Гузель Вагизовна
Отец ребёнка: Минуллин Вагиз Ямалетдинович
г.Новочебоксарск Чувашской Республики
Рождение ребёнка
1981
Отец ребёнка: Минуллин Вагиз Ямалетдинович
г.Новочебоксарск Чувашской Республики
Бракосочетание
Неизвестно