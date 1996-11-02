Зарецкий Трофим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарецкий Трофим Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарецких Степан Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1907

Дочь: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Коновалова Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
?.01.1920

Сын: Зарецких Федор Трофимович

Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зарецких Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зарецких Иван Трофимович

Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарецких Меланья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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