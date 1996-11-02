Зарецкий Трофим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зарецких Степан Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1907
Дочь: Подосиновикова Варвара Трофимовна
Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Коновалова Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна
Рождение ребёнка
?.01.1920
Сын: Зарецких Федор Трофимович
Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зарецких Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Зарецких Меланья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно