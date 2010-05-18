Акимова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1941
Сын: Акимов Виктор
Отец ребёнка: Акимов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова ? Павловна
Отец ребёнка: Акимов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Нина Павловна
Отец ребёнка: Акимов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно