Акимова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1941

Сын: Акимов Виктор

Отец ребёнка: Акимов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова ? Павловна

Отец ребёнка: Акимов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Нина Павловна

Отец ребёнка: Акимов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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