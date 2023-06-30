Яковлев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1946
Дата смерти04.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1968
Рождение ребёнка
05.05.1971
Рождение ребёнка
15.01.1978
Смерть
04.01.1989