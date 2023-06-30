Яковлев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Владимир Иванович

Яковлев Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1946

Дата смерти

04.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Шабалина) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
12.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Шабалина) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Шабалина) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
15.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Шабалина) Людмила Александровна

Смерть
04.01.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.