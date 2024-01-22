Казанцева Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Виктор
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Казанцев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Казанцев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Казанцев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Александр Викторович
Отец ребёнка: Казанцев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Казанцев Виктор
Смерть
Неизвестно