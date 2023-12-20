Бяхов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяхов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

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