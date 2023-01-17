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Манторов Григорий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.04.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1886

Сын: Манторов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1891 ст.

Сын: Манторов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Манторова Марина Евграфовна

Манторовка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Манторов Захар Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манторова Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манторова Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манторов Влас Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манторова Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.04.1933
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