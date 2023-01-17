Манторов Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.04.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1886
Сын: Манторов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1891 ст.
Сын: Манторов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Манторова Марина Евграфовна
Манторовка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1896
Сын: Манторов Захар Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манторова Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манторова Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манторов Влас Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манторова Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.04.1933