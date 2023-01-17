Мамаева (Лузянина) Анна Герасимова
Место рожденияд. Рыбинская
Дата рождения1837
Дата смерти03.06.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Рыбинская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
04.02.1859
Рождение ребёнка
31.12.1860
Сын: Мамаев Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин
Рождение ребёнка
31.12.1860
Дочь: Мелания Кондратьевна
Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин
Рождение ребёнка
29.03.1862
Дочь: Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин
Рождение ребёнка
29.09.1863
Дочь: Мамаева Пелагея Кондратьевна
Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин
Рождение ребёнка
27.01.1865
Сын: Мамаев Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Зыкова Ульяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1886