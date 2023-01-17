Мамаева (Лузянина) Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Лузянина) Анна Герасимова

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Место рождения

д. Рыбинская

Дата рождения

1837

Дата смерти

03.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Рыбинская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
04.02.1859

Муж: Мамаев Кондрат Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.12.1860

Сын: Мамаев Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.12.1860

Дочь: Мелания Кондратьевна

Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.03.1862

Дочь: Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.09.1863

Дочь: Мамаева Пелагея Кондратьевна

Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.01.1865

Сын: Мамаев Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Зыкова Ульяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Мамаев Кондрат Никитин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.06.1886
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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