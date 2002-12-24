Кузнецов Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1955
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кузнецова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
25.02.1978
Сын: Кузнецов Александр АндреевичЕвгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1983
Дочь: Кузнецова Вера Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно