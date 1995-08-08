Пронь Михаил
Место рожденияСочи
Дата рождения20.10.1953
Дата смерти08.08.1995
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1953
Отец: Пронь Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.1995