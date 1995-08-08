Пронь Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронь Михаил

Пронь Михаил

Место рождения

Сочи

Дата рождения

20.10.1953

Дата смерти

08.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1953

Отец: Пронь Леонтий

Мать: Пронь (Матвеенкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.08.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.