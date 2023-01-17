Маслов Владимир Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.2003
Дочь: Маслова Дарина Владимировна
Мать ребёнка: Маслова Наталья Валериевна
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.08.2005
Дочь: Маслова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Маслова Наталья Валериевна