Маслов Владимир Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Владимир Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.2003

Дочь: Маслова Дарина Владимировна

Мать ребёнка: Маслова Наталья Валериевна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.08.2005

Дочь: Маслова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Маслова Наталья Валериевна

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