Флоров Иван Аврамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1883
Мать ребёнка: Варварина (Соколова) Анастасия Григорьевна
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1884
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно