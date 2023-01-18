Флоров Иван Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлоров Иван Аврамович

Флоров Иван Аврамович

Место рождения

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1883

Сын: Флоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Варварина (Соколова) Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1884

Жена: Варварина (Соколова) Анастасия Григорьевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.