Иванов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Константин Петрович

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Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.05.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908 ст.

Отец: Иванов Петр Никитович

Мать: Иванова Анна Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1933

Сын: Иванов Адольф Константинович

Мать ребёнка: Иванова Капиталина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрнест

Мать ребёнка: Иванова Капиталина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Капиталина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Мать ребёнка: Иванова Капиталина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман

Мать ребёнка: Иванова Капиталина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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