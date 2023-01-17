Иванов Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения21.05.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908 ст.
Отец: Иванов Петр Никитович
Рождение ребёнка
19.12.1933
Сын: Иванов Адольф Константинович
Мать ребёнка: Иванова Капиталина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрнест
Мать ребёнка: Иванова Капиталина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Мать ребёнка: Иванова Капиталина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман
Мать ребёнка: Иванова Капиталина Гавриловна
Смерть
Неизвестно