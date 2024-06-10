Аксинья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Наумовна

Аксинья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1797 и 1798 г.р.

Дети

Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Упоминание
14.03.1816 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1816 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Спальков Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Спальков Феодот Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
19.04.1834 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
20.10.1850 ст.
Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Упоминание
22.02.1858 ст.
Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.