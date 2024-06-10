Аксинья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Упоминание
14.03.1816 ст.
Ревизия
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1816 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Сын: Спальков Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Упоминание
19.04.1834 ст.
Ревизия
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Упоминание
20.10.1850 ст.
Ревизия
Упоминание
22.02.1858 ст.
Ревизия
Смерть
Неизвестно