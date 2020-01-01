Кафтанчикова (Зайцева) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафтанчикова (Зайцева) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Сын: Кафтанчиков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Кафтанчиков Владимир Викторович

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Кафтанчикова Римма Владимировна

Отец ребёнка: Кафтанчиков Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кафтанчиков Владимир Викторович

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