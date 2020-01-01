Кафтанчикова (Зайцева) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Сын: Кафтанчиков Олег Владимирович
Отец ребёнка: Кафтанчиков Владимир Викторович
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Кафтанчикова Римма Владимировна
Отец ребёнка: Кафтанчиков Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно