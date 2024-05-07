Минеева Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1979
Отец: Стось Валерий Фёдорович
Мать: Стось Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.2002
Сын: Минеев Данил Владиславович
Отец ребёнка: Минеев Владислав Викторович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.2010
Дочь: Минеева Валерия Владиславовна
Отец ребёнка: Минеев Владислав Викторович