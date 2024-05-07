Минеева Татьяна Валерьевна 01.04.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минеева Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1979

Отец: Стось Валерий Фёдорович

Мать: Стось Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.2002

Сын: Минеев Данил Владиславович

Отец ребёнка: Минеев Владислав Викторович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.2010

Дочь: Минеева Валерия Владиславовна

Отец ребёнка: Минеев Владислав Викторович

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